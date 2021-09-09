Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты

Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медкарт до конца этого года. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Этот переход позволит по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.