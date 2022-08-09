Россия сможет почти полностью перейти на собственные лекарства к 2030 году – эксперты

Россия сможет почти полностью перейти на собственные лекарства к 2030 году. Такой прогноз сделали эксперты. Они также подсчитали, сколько будет стоить такое импортозамещение. Суммы озвучивают огромные – сотни миллиардов рублей.

Какие препараты сейчас можно закупить только за границей? Долго ли создавать аналоги в России? И какие позиции импортозаместят в первую очередь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.