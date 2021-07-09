В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ

Искусственный интеллект в московских поликлиниках стал работать точнее. Совпадение в выборе предварительного диагноза у терапевта и у нейросети составляет 46%. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Система поддержки принятия врачебных решений заработала 10 месяцев назад. Она стала неотъемлемой частью работы столичных терапевтов. По словам Раковой, за это время нейросеть обучилась на 12 миллионах визитов.

С начала мая улучшенная версия заработала во всех московских поликлиниках. Точность диагноза от искусственного интеллекта выросла на 7,4%, это позволило улучшить качество услуг для пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.