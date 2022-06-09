График работы московских поликлиник изменится в праздничные выходные

График работы столичных медучреждений изменится в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня России. В субботу, 11 июня, обратиться за медпомощью в городские поликлиники можно будет с 09:00 до 18:00. В воскресенье и понедельник, 12 и 13 июня, взрослые медучреждения будут принимать горожан с 09:00 до 16:00.

В Москве меняют оформление бывших McDonald’s. Открытие обновленных ресторанов состоится 12 июня.

В общей сложности 29 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу прохожих в Берлине.