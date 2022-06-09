В Москве создали новые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей

В Москве разработаны новые правила лечения пациентов с опухолями костей и мягких тканей. Они позволяют сократить сроки диагностики, а сама помощь стала более качественной. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице создан четкий алгоритм сопровождения пациентов – от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. Пациенты со сложными и редкими диагнозами получают высокотехнологичную помощь в максимально короткие сроки.

В случае подтверждения диагноза, пациент в течение одного дня получает электронное направление на консультацию к врачу-онкологу центра опухолей костей и мягких тканей. Он начал работать в Москве год назад при онкологической больнице № 62, а также стал первым в городской системе здравоохранения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.