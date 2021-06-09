Врачи напоминают о важности прививок от коронавируса

09 июня, 20:15
Единственная надежная защита от коронавируса, даже для переболевших – это вакцина, напоминают врачи. Сейчас в Москве доступны три вида: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
В городе прививают в поликлиниках, павильонах здоровья, торговых центрах, МФЦ и парках. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно через интернет, в инфомате или по телефону.
В остальных местах можно без записи. Исключение только для прививки "КовиВак". Она стала доступна недавно, поэтому пока есть в пяти городских поликлиниках по предварительной записи.
Любая из трех вакцин имеет эффективную защиту от коронавируса. В Москве вакцины доступны для всех граждан страны совершенно бесплатно. Данные о прививке появятся в электронной медицинской карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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