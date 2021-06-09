В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в Москве расширят число коек. Сейчас их 12,5 тысячи. Где появятся еще дополнительные места и в какие сроки, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"В течение всей этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до 14 тыс. коек. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействовано 12,5 тыс. коек", – сообщала Ракова.

Заммэра добавила, что до конца недели около 460 дополнительных коек будет развернуто в работающих временных госпиталях и редерах. "Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы Мухина и Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными – около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", – сказала Ракова.

В столице усиливают мощности по диагностики ковида. Накануне на базе двух поликлиник организовали дополнительные КТ-центры. В случае необходимости такое же оборудование развернут и в других медучреждениях Москвы.