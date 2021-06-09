В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

17:30
Из-за непростой ситуации с коронавирусом в Москве расширят число коек. Сейчас их 12,5 тысячи. Где появятся еще дополнительные места и в какие сроки, рассказала заммэра Анастасия Ракова.
"В течение всей этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до 14 тыс. коек. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействовано 12,5 тыс. коек", – сообщала Ракова.
Заммэра добавила, что до конца недели около 460 дополнительных коек будет развернуто в работающих временных госпиталях и редерах. "Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы Мухина и Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными – около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", – сказала Ракова.
В столице усиливают мощности по диагностики ковида. Накануне на базе двух поликлиник организовали дополнительные КТ-центры. В случае необходимости такое же оборудование развернут и в других медучреждениях Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: