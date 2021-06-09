На конгрессе московских хирургов обсудят работу в условиях коронавируса

В столице открывается восьмой конгресс московских хирургов. Его программа посвящена тому, как организовать хирургическую работу в условиях коронавируса. Подробности рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

"Появился, я бы сказал, новый раздел в хирургии. Это хирургия соматических больных, страдающих коронавирусной инфекцией. Сложнейшее направление. Приходится в ряде случаев оперировать пациентов, находящихся в тяжелым состоянии, которое связано с коронавирусной инфекцией", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.