Разработчики "Спутника V" получили госпремию за достижения в области научных исследований

Государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований получили разработчики вакцины "Спутник V". Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Эти имена уже широко известны публике – Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Их успех при создании "Спутника V" не был случайностью – у России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Эти люди несомненно заслуживают премии и максимального внимания публики", – заявил Фурсенко.

Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.