Более 5 тыс аппаратов выявления заболеваний сердца получили поликлиники Москвы

Московские поликлиники за время модернизации получили более 5 тысяч аппаратов для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В поликлиники поставляют более 2 тысяч электрокардиографов, свыше 1,7 тысячи аппаратов для мониторинга ЭКГ и 1,5 тысячи систем мониторинга артериального давления.

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