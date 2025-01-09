Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 07:30

Общество

В России начнут присваивать звезды за качество услуг частным клиникам

В России начнут присваивать звезды за качество услуг частным клиникам

Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве

Режим работы медучреждений Москвы изменился в праздники

Российские медики приступили к испытаниям новой вакцины против аллергии на пыльцу

Программа модернизации столичных поликлиник завершится до конца 2025 года

Собянин: в больнице № 31 за год оказали помощь 576 детям, рожденным раньше срока

Режим работы медучреждений Москвы изменился в праздники

Новые центры женского здоровья появятся в Москве в 2025 году

"Откройте, Давид": Анатолий Кашпировский

Режим работы медучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

Частные медицинские клиники в России в скором времени начнут получать звезды, как гостиницы. Новый рейтинг будет отражать качество и безопасность предоставляемых услуг. Оценивать клиники будут специалисты Росздрава, Роспотребнадзора и представители общественных организаций.

Инициатива связана с ростом числа жалоб на коммерческие больницы. За девять месяцев прошлого года количество таких обращений увеличилось более чем на 15%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика