В России начнут присваивать звезды за качество услуг частным клиникам

Частные медицинские клиники в России в скором времени начнут получать звезды, как гостиницы. Новый рейтинг будет отражать качество и безопасность предоставляемых услуг. Оценивать клиники будут специалисты Росздрава, Роспотребнадзора и представители общественных организаций.

Инициатива связана с ростом числа жалоб на коммерческие больницы. За девять месяцев прошлого года количество таких обращений увеличилось более чем на 15%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.