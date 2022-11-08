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Новости

08 ноября, 18:15

Общество

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците антибиотиков на основе амоксициллина

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците антибиотиков на основе амоксициллина

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о дефиците антибиотиков. О том, что препараты на основе амоксициллина пропали из столичных аптек, сообщили СМИ.

Как рассказало ведомство, на фармацевтическом рынке столицы этих лекарств достаточно – в наличии есть более 500 тысяч упаковок. Это превышает трехмесячный запас, также в закупке находятся дополнительные объемы лекарственных препаратов подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

В свою очередь в Минпромторге сообщили, что в данный момент наблюдается повышенный спрос на препарат. Среди причин назвали сезонный подъем заболеваемости, и приобретение лекарств в аптеках "про запас".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоНаиль Губаев
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