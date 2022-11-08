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В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что искусственный интеллект поможет спасти жизни москвичей с опасной патологией. По ее словам, сервис начал дополнительно анализировать все поступающие КТ-исследования органов грудной клетки, это поможет на ранней стадии выявлять признаки сердечного заболевания – аневризмы аорты.

Как сообщила заммэра, многие люди могут не знать о данной патологии, поскольку при ее наличии не всегда присутствуют явные симптомы, а разрыв аорты может привести к серьезным последствиям. Благодаря помощи нейросети заболевание уже обнаружили у 22 москвичей, двоим из них сразу назначили лечение. А до исследования многие пациенты даже не подозревали о проблеме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинатехнологиигородвидеоИван Князев
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