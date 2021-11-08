Вирусолог рассказал, можно ли остановить мутации коронавируса

Прививка помогает предотвратить мутацию ковида, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вакцинированные даже в случае заражения либо вообще не передают вирус другим, либо его выделяется меньше.

Эксперт отметил, что инфекционная нагрузка для окружающих заметно снижается. Помимо этого, привитый человек является как бы конечным звеном для вируса, а потому помогает предотвратить мутацию.

О том, можно ли остановить мутацию коронавируса, рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.