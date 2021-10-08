Инновационное лабораторное оборудование начали использовать в Морозовской детской больнице

Врачи Морозовской больницы получили инновационное лабораторное оборудование для обследования детей с онкологией и заболеваниями крови. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая техника помогает подбирать оптимальное лечение индивидуально для каждого ребенка. А на основе генетических данных можно более точно прогнозировать, как перенесут те или иные лекарственные препараты маленькие пациенты.

Также у Морозовской больницы есть уникальная система, разработанная со специалистами из "Сколково". Это оборудование необходимо при подготовке пациентов к трансплантации костного мозга, а также после его пересадки и во время реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.