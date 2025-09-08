Форма поиска по сайту

08 сентября, 11:45

Общество

Вакцина от рака готова к применению

Вакцина от рака, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством, готова к применению. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате "Энтеромикс", исследования которого длились несколько лет.

На доклиническом этапе вакцина показала высокую эффективность – опухоли уменьшались и замедлялись в росте, что увеличивало выживаемость пациентов. Планируется, что вакцину начнут использовать для лечения больных колоректальным раком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

