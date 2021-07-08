Врач рассказал, как чувствуют себя подростки после прививки "Спутником V"

В столице в рамках клинического исследования первым компонентом вакцины "Спутник V" привили более 20 подростков. Главный врач ГБУЗ "ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов рассказал об их самочувствии.

"Никаких реакций нет, у двоих детей было незначительное повышение температуры в течение двух часов. Все дети чувствуют себя прекрасно", – сообщил Османов.

Он отметил, что всего в клинических исследованиях планируется участие 100 детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.