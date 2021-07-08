Иностранцы смогут привиться от COVID-19 в 25 московских поликлиниках

Иностранцы могут платно привиться в 25 поликлиниках Москвы. Эти пункты будут действовать одновременно с центрами в Сахарово, "Лужниках" и ТЦ "Садовод".

В поликлиниках пункты вакцинации предназначены только для людей, которые хотят сделать прививку в индивидуальном порядке. Вакцинация организованных групп иностранных работников в них не проводится. Они могут привиться в других центрах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.