Инфекционист Тимаков сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Человек может заболеть коронавирусной инфекцией в третий раз. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вирус настолько обходит иммунный барьер, что зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два.

Эксперт пояснил, что иммунный ответ на инфекцию у переболевших может быть не таким сильным, как после вакцинации. Поэтому вирусолог рекомендует прививаться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.