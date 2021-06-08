Прививку вакциной "КовиВак" можно сделать в пяти поликлиниках столицы

Москвичи теперь могут привиться от коронавируса препаратом "КовиВак" в пяти столичных поликлиниках. Это уже третья вакцина в городе.

Количество вакцин пока ограничено, поэтому в записи могут быть перерывы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

