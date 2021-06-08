ГД приняла в I чтении законопроект о введении в календарь вакцинации прививки от COVID-19

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.