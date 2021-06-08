Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа

В Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь. Ходило много слухов о том, что включение в нацкалендарь означает, что прививаться нужно будет обязательно. Но это не так, информацию еще раз накануне опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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