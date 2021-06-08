Госдума обсудит законопроект о включении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь прививок

В Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь.

Ходило много слухов о том, что включение в нацкалендарь означает, что прививаться нужно будет обязательно. Но это не так, информацию еще раз накануне опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обязательной вакцинации от COVID-19 в России не будет – это несколько раз подчеркивали и в Кремле. Россиянам продолжат разъяснять важность защиты от коронавируса, но решение останется за каждым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.