В РФ разрабатывают туристические программы с экскурсиями и вакцинацией для иностранцев

Приехать в Россию для вакцинации "Спутником V" готовы несколько тысяч иностранцев. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров в России. В стране планируют создать все условия для вакцинных туров.

Стоить такая поездка для зарубежных граждан будет около 700 долларов. В эту сумму входят 3 дня проживания и консультации. Для тех, кто хочет совместить вакцинацию с экскурсионной программой, разработают второй вариант тура.

За 21 день иностранцы смогут посетить несколько регионов. Заплатить за такую поездку придется до 2,5 тысяч долларов без учета перелета.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.