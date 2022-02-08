Москвичам рассказали, как происходит оформление больничного при симптомах ОРВИ

Главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал, как сейчас происходит оформление больничного в Москве.

По его словам, у каждого пациента, у которого появились симптомы ОРВИ, на сегодняшний день в столице есть три основные возможности обращения за медицинской помощью. Первая – это обратиться в поликлинику в так называемое отделение ОРВИ, в дальнейшем пациента осмотрит врач, назначит лечение, выдаст препараты и откроет при необходимости листок нетрудоспособности на семь дней.

Тяжельников отметил, что у пациентов появились новые возможности – это дистанционное оформление листка нетрудоспособности. Каждый пациент симптоматикой ОРВИ, тяжесть состояния которого позволяет находиться на дому и лечение принимать симптоматическая, может оставить заявку на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.