Москвичам рассказали, как происходит оформление больничного при симптомах ОРВИ

18:15
Главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал, как сейчас происходит оформление больничного в Москве.
По его словам, у каждого пациента, у которого появились симптомы ОРВИ, на сегодняшний день в столице есть три основные возможности обращения за медицинской помощью. Первая – это обратиться в поликлинику в так называемое отделение ОРВИ, в дальнейшем пациента осмотрит врач, назначит лечение, выдаст препараты и откроет при необходимости листок нетрудоспособности на семь дней.
Тяжельников отметил, что у пациентов появились новые возможности – это дистанционное оформление листка нетрудоспособности. Каждый пациент симптоматикой ОРВИ, тяжесть состояния которого позволяет находиться на дому и лечение принимать симптоматическая, может оставить заявку на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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