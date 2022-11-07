Новая детская поликлиника открылась на Головинском шоссе

Детскую поликлинику, которая будет работать по новому московскому стандарту, открыли в Войковском районе столицы. О лечебном учреждении, рассчитанном на более чем 10 тысяч пациентов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В построенный корпус на Головинском шоссе расположен филиал детской городской поликлиники № 133, площадь которой теперь почти в пять раз больше. Наиболее посещаемые кабинеты разместили на нижних этажах, а административные – на верхних. Для слабовидящих пациентов установили мнемосхему со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Также новое здание имеет собственную благоустроенную территорию с детской площадкой, отдельной и просторной колясочной.

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