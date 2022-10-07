Московские поликлиники получили 500 единиц нового медоборудования

500 новых аппаратов для компьютерной томографии, УЗИ и других видов диагностики получили московские поликлиники. В городе обновляют парк высокотехнологичной медицинской техники. Все это происходит по программе капремонта. Городская медицина теперь работает по новому стандарту.

Пациентов могут записать на КТ, МРТ, рентген на оборудовании экспертного класса. Раньше за этим направляли в специализированные центры, а теперь пройти обследования можно рядом с домом. А результаты посмотреть в цифровом виде.

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