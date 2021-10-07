В Москве открылся еще один Центр психического здоровья

В четверг, 7 октября, в столице открылся второй Центр психического здоровья. Туда могут прийти люди с паническими атаками, тревогой и фобиями. А таких из-за пандемии коронавируса, в Москве стало заметно больше, говорят специалисты.

Новый центр открылся на базе поликлиники № 220 на улице Заморенова в Центральном округе. Еще один действует в поликлинике № 191 на Первомайской улице.

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