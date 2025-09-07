Форма поиска по сайту

07 сентября, 09:15

Общество

В России готова к применению первая вакцина от рака

В России готова к применению первая вакцина от рака. Как рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ее ведомство уже направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое использование препарата.

По ее словам, доклинические исследования доказали высокую эффективность и безопасность вакцины, она уменьшает размеры и замедляет рост опухоли на 60–80%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

