В Москве внедрили новый сервис ИИ для постановки окончательного диагноза

В 24 поликлиниках Москвы уже внедрили новый сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает ставить окончательные диагнозы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Система анализирует данные электронной медкарты пациента за последние два года и формирует свой вариант диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, сервис сигнализирует об этом. Задача искусственного интеллекта не заменить врача, а дополнительно его подстраховать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.