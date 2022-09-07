В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа

В России стартовала прививочная кампания. Ожидается, что ситуация с гриппом в этом сезоне будет достаточно напряженной, поэтому в Роспотребнадзоре настаивают, что вакцинация необходима.

В столичном регионе уже заработали мобильные пункты, где можно сделать укол. Где еще можно быстро и бесплатно привиться? И как быть с ревакцинацией от COVID-19? Как сочетаются все эти прививки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.