Москвичам напомнили о ревакцинации от COVID-19

Москвичам обновят QR-коды после ревакцинации от COVID-19. Через неделю должен заработать специальный сервис. Код сгенерируется сразу же, в день укола, и будет действовать в течение года.

Стоит ли перед прививкой проверять антитела? Какую вакцину выбрать? И где можно сделать укол? Ответы на эти и многие другие вопросы – в рубрике "Вопрос-ответ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.