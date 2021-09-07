В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт"

В Москве начали принимать плазму доноров, которые прошли ревакцинацию "Спутником Лайт". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стать донором можно в течение полугода после прививки, когда уровень содержания антител наиболее высок. По данным последних исследований, использование такой плазмы вдвое снижает вероятность ухудшения состояния пациента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.