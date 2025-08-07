Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 11:00

Город

Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

В России предложили создать реестр врачей-блогеров

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

Пациенты начнут получать первую российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 августа

Первые пациенты начнут получать разработанную в России вакцину от рака в ближайшие месяцы

Почти 70 тысяч москвичей записались на исследования по профилактике онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект проактивных эндоскопических исследований стартовал в столице чуть более двух месяцев назад. Он позволяет бесплатно пройти гастро- и колоноскопию – безболезненно и без госпитализации. Результаты уже получили около 22 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика