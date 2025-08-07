Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Почти 70 тысяч москвичей записались на исследования по профилактике онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект проактивных эндоскопических исследований стартовал в столице чуть более двух месяцев назад. Он позволяет бесплатно пройти гастро- и колоноскопию – безболезненно и без госпитализации. Результаты уже получили около 22 тысяч человек.

