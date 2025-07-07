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Новости

07 июля, 14:15

Город

В Москве появится еще пять центров женского здоровья

В Москве появится еще пять центров женского здоровья

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В Москве до конца года откроют еще пять центров женского здоровья. Таким образом, их число в столице достигнет шестнадцати. Все центры работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и интегрированы в крупнейшие городские клиники.

Один из таких центров недавно открылся на улице Багрицкого. Здесь ежедневно принимают более 1 700 женщин, а пациенты могут получить полный спектр обследований и консультаций в одном месте, не посещая разные лечебные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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