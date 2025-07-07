Москвичи смогут внести показатели здоровья в медкарту через ИИ-ассистента

Москвичам теперь доступно внесение показателей здоровья, например пульса или давления, в электронную медкарту с помощью ИИ-ассистента Алисы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица стала первой в России, где внедрили такую возможность. При этом, чтобы отправить данные, ручной ввод через компьютер или телефон не нужен.

В частности, чтобы соединить колонку ассистента с электронной медкартой, нужно зайти в приложении "ЕМИАС.ИНФО". В нем перейти в раздел "Дневник здоровья", нажать "Подключить Алису" и следовать инструкции в приложении. На финальном этапе потребуется ввести код, который назовет сама Алиса.

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