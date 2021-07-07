Эксперт заявил, что иностранные вакцины от COVID-19 могут комбинироваться с отечественными

Регистрация иностранных вакцин от коронавируса в России может быть полезна в том числе для усиления иммунитета различными комбинациями препаратов. Такое мнение выразил главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"Будет целесообразным, если у нас будут вакцины с другими векторами, такие как вакцина AstraZeneca, или у нас еще появляется возможность увеличить производство 5-го вектора, как вакцина "Конвидеция", которую поставлять будет Китай. То есть, в принципе, резон в этих вакцинах есть, и, таким образом, просто будем расширять возможность, усиливать иммунитет различными комбинациями", – сказал Тимаков.

Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что некоторые зарубежные производители подали заявления на регистрацию своих вакцин от COVID-19 в РФ. О каких препаратах идет речь, он уточнять не стал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.