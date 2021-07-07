Более 20 подростков сделали первую прививку "Спутником V" в Москве

Более 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет прошли первый этап вакцинации в рамках 1 и 2 фазы исследования "Спутника V" для подростков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в целом все чувствуют себя хорошо. Лишь у двух человек немного поднялась температура.

По словам Раковой, перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование и сдают ПЦР-тесты. Исследование продлится год. В течение всего этого времени молодые люди будут под постоянным наблюдением врачей. Также они будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении.

В третьей фазе исследования примут участие 250 человек. Его результаты позволят принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.