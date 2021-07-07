Более 20 подростков сделали первую прививку "Спутником V" в Москве

10:35
Более 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет прошли первый этап вакцинации в рамках 1 и 2 фазы исследования "Спутника V" для подростков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в целом все чувствуют себя хорошо. Лишь у двух человек немного поднялась температура.
По словам Раковой, перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование и сдают ПЦР-тесты. Исследование продлится год. В течение всего этого времени молодые люди будут под постоянным наблюдением врачей. Также они будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении.
В третьей фазе исследования примут участие 250 человек. Его результаты позволят принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: