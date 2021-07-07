Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве

В Москве 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Затем привьют другую группу детей.

Таким образом, на базе детской больницы имени Башляевой будут привиты 50 человек. Об этом сообщил главный педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов. Он отметил, что возраст заболевших коронавирусом детей становится все меньше.

В конце июня ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.