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07 июля 2020, 07:15

Общество

В Москве за минувшие сутки выявлено 685 случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 685 случаев коронавируса

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В Москве за минувшие сутки зафиксировано 685 случаев коронавируса. Эта цифра продолжает сокращаться. Всего месяц назад каждый день неутешительный диагноз ставили в три раза чаще. Сейчас по числу заболевших на каждые 100 тысяч человек мы находимся на 26 месте среди российских регионов. Выписаны из больниц накануне 632 пациента.

Всего в Москве за время пандемии от коронавируса вылечили более 157 тысяч пациентов. Количество активных случаев удается постепенно снижать. Рост фиксируют в основном после выходных, когда некоторые больницы просто не оформляют выписки.

Этот же фактор портит статистику и в целом по России. За выходные количество новых пациентов почти вдвое превысило число выписанных. Но по словам специалистов эти цифры изменятся в лучшую сторону уже сегодня. Ну а тех, кто прошел лечение и чей организм выработал антитела, призывают стать донорами крови. Из нее производят антиковидную плазму.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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