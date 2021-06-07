В РСТ прокомментировали ситуацию с вакцинными турами

Вакцинные туры в Россию технически готовы к запуску, остается только решить вопрос с визами. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. По его словам, спрос со стороны иностранцев был высоким еще в начале года, то есть на подготовку у операторов время имелось.

Теперь нужно решить вопрос с легальным въездом для тех, кто хочет получить вакцину. Возможно, это произойдет в течение месяца. Стоимость таких туров для иностранцев может составить 1,5–2,5 тысячи долларов без перелета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.