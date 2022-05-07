Около 2,5 тыс декораций установили в Москве к 9 мая, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве откроются 35 современных поликлиник к 2024 году, рассказал глава столицы Сергей Собянин.

Старейший гроссмейстер мира россиянин Юрий Авербах скончался в возрасте 100 лет.