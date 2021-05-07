"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Башкирии

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

"Британский" штамм коронавируса выявлен в Башкирии, сообщили в Роспотребнадзоре. Заболели 20 студентов-медиков из Индии. У больных легкая и средняя степень заболевания.

Тем временем Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению и профилактике коронавируса. Это уже 11-я редакция. Из списка препаратов, которые используют для больных, исключили "Гидроксихлорохин". Вместо него врачам теперь рекомендуют использовать "Иммуноглобулин", но только в больницах. Всего в списке препаратов теперь пять наименований.

Что касается вакцин для профилактики коронавируса, в перечень добавили также "КовиВак" и "Спутник Лайт". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.