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07 апреля, 20:00

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Врачи успешно провели операцию на ребенке весом 760 граммов в столице

Врачи успешно провели операцию на ребенке весом 760 граммов в столице

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Врачи перинатального центра имени Ворохобова успешно провели экстренную операцию на ребенке. Он родился раньше срока: когда младенец появился на свет, то весил всего 760 граммов. Врачи диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы – большой открытый артериальный проток.

Заведующий отделением экстренной кардоихирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы Михаил Абрамян рассказал детали операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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