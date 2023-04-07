Врачи успешно провели операцию на ребенке весом 760 граммов в столице

Врачи перинатального центра имени Ворохобова успешно провели экстренную операцию на ребенке. Он родился раньше срока: когда младенец появился на свет, то весил всего 760 граммов. Врачи диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы – большой открытый артериальный проток.

Заведующий отделением экстренной кардоихирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы Михаил Абрамян рассказал детали операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.