07 апреля, 20:00Город
Врачи успешно провели операцию на ребенке весом 760 граммов в столице
Врачи перинатального центра имени Ворохобова успешно провели экстренную операцию на ребенке. Он родился раньше срока: когда младенец появился на свет, то весил всего 760 граммов. Врачи диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы – большой открытый артериальный проток.
Заведующий отделением экстренной кардоихирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы Михаил Абрамян рассказал детали операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.