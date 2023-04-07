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07 апреля, 15:00

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Центр имени Вересаева принял более 10 тыс пациентов за два месяца работы

Центр имени Вересаева принял более 10 тыс пациентов за два месяца работы

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Свыше 10 тысяч пациентов принял флагманский центр имени Вересаева за первые два месяца после открытия. Работа в центре организована по новому стандарту оказания экстренной помощи.

Всего в Москве таких флагманских центров будет шесть – современные корпуса откроют еще в четырех столичных клиниках. Каждый центр сможет принимать около 200 пациентов в сутки.

О новом стандарте оказания экстренной помощи – в эфире телеканала Москва 24.

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