Центр имени Вересаева принял более 10 тыс пациентов за два месяца работы

Свыше 10 тысяч пациентов принял флагманский центр имени Вересаева за первые два месяца после открытия. Работа в центре организована по новому стандарту оказания экстренной помощи.

Всего в Москве таких флагманских центров будет шесть – современные корпуса откроют еще в четырех столичных клиниках. Каждый центр сможет принимать около 200 пациентов в сутки.

О новом стандарте оказания экстренной помощи – в эфире телеканала Москва 24.