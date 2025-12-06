Около 180 медпроектов реализовали в рамках программы "Создано московскими врачами"

Около 180 уникальных медпроектов реализовали в столице в рамках программы "Создано московскими врачами". Ежегодно на разработки выделяется миллиард рублей.

За последние три года поддержку получили почти 200 самых разных научных исследований – от новых методов диагностики до передовых биотехнологических решений. Программа поддерживает специалистов, которые разрабатывают технологии и новые подходы для лечения пациентов.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.