06 декабря, 09:45

Город

Около 180 медпроектов реализовали в рамках программы "Создано московскими врачами"

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

"Новости дня": Собянин рассказал о развитии медицины в Москве

Новости социального блока Москвы

Московские врачи могут сами создавать передовые технологии в медицине

"Новости дня": вакцина от аллергии на березу пройдет третью фазу клинических испытаний

"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Москвичи смогут получать результаты медицинских анализов в 2 раза быстрее

Около 180 уникальных медпроектов реализовали в столице в рамках программы "Создано московскими врачами". Ежегодно на разработки выделяется миллиард рублей.

За последние три года поддержку получили почти 200 самых разных научных исследований – от новых методов диагностики до передовых биотехнологических решений. Программа поддерживает специалистов, которые разрабатывают технологии и новые подходы для лечения пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецМария Антропова

