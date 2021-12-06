В Москве от коронавируса вакцинировались более 5,7 млн человек

15:15
Более 5,7 миллиона москвичей привились от коронавируса за год. При этом около 700 тысяч человек повторно прошли вакцинацию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что среди привитых много пожилых людей. Первый компонент получили 1,4 миллиона пенсионеров.
Также Ракова напомнила, что пожилым москвичам, которые получают вакцину, дарят наборы "С заботой о здоровье". Получить их могут жители столицы старше 65 лет, которые сделают прививку до конца года. Вместо подарка также можно получить компенсацию – 10 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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