06 ноября, 08:30Город
Система маршрутизации сократила рассмотрение заявки на госпитализацию в Москве до 72 часов
Сроки ожидания плановой госпитализации в Москве сократились вдвое благодаря внедрению системы электронной маршрутизации пациентов. Направление в стационар врач поликлиники оформляет онлайн, а заявка рассматривается в течение 72 часов.
После рассмотрения столичные стационары предлагают возможные сроки лечения, и пациент совместно с лечащим врачом выбирает подходящий вариант. Как отмечают в медицинских учреждениях, до 40% пациентов теперь поступают на госпитализацию сразу после амбулаторного обследования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.