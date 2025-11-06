Форма поиска по сайту

06 ноября, 08:30

Город

Система маршрутизации сократила рассмотрение заявки на госпитализацию в Москве до 72 часов

Сроки ожидания плановой госпитализации в Москве сократились вдвое благодаря внедрению системы электронной маршрутизации пациентов. Направление в стационар врач поликлиники оформляет онлайн, а заявка рассматривается в течение 72 часов.

После рассмотрения столичные стационары предлагают возможные сроки лечения, и пациент совместно с лечащим врачом выбирает подходящий вариант. Как отмечают в медицинских учреждениях, до 40% пациентов теперь поступают на госпитализацию сразу после амбулаторного обследования.

