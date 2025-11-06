06 ноября, 07:30Город
Система маршрутизации пациентов в столице сократила время ожидания плановой госпитализации
Сроки ожидания плановой госпитализации в Москве сократились вдвое благодаря внедрению системы электронной маршрутизации пациентов. Направление в стационар врач поликлиники теперь оформляет онлайн, а заявка рассматривается в течение 72 часов.
После этого столичные стационары самостоятельно предлагают возможные сроки лечения. Пациент совместно с лечащим врачом выбирает подходящий вариант, затем формируется окончательное направление.
