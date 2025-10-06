Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 14:30

Общество

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области иммунитета

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области иммунитета

В Москве впервые применили новый метод лечения при сильной деформации позвоночника

Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

Московские хирурги провели операцию при тяжелой деформации позвоночника у подростка

Собянин: открылся набор на новую программу по поддержке медисследований

Новости социального блока Москвы

Около 100 медицинских стационаров обновили в Москве

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о работе по привлечению врачей в Москве

Единая медицинская аналитическая система Москвы станет доступна для федеральных клиник

ИИ подготовил более 6 млн медицинских сводок для московских врачей

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили команде исследователей в области иммунитета. Об этом объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Авторы научных работ продвигают разработку новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Двое обладателей премии родом из США, еще один – ученый из Японии. На троих они получат около 107 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика