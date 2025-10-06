Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области иммунитета

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили команде исследователей в области иммунитета. Об этом объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Авторы научных работ продвигают разработку новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Двое обладателей премии родом из США, еще один – ученый из Японии. На троих они получат около 107 тысяч долларов.

